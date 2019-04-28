Панарин признан главной звездой дня в НХЛ
- globallookpress.com
- © Matt Cohen/Icon Sportswire
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции с «Бостон Брюинз» он набрал три очка, оформив дубль и сделав одну результативную передачу. Таким образом, он помог своей команде победить со счётом 3:2 и восстановить равенство в серии.
Второй звездой дня стал одноклубник Панарина форвард Мэтт Дюшейн. Замкнул тройку лучших нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц.
Ранее Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф НХЛ.