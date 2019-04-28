Панарин признан главной звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции с «Бостон Брюинз» он набрал три очка, оформив дубль и сделав одну результативную передачу. Таким образом, он помог своей команде победить со счётом 3:2 и восстановить равенство в серии.

Второй звездой дня стал одноклубник Панарина форвард Мэтт Дюшейн. Замкнул тройку лучших нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц.

Ранее Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф НХЛ.