Тим: Медведев находится в лучшей форме за всю свою жизнь

Короткая ссылка
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от финала теннисного турнира в Барселоне, в котором он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Тим: Медведев находится в лучшей форме за всю свою жизнь
  • Reuters

«Турнир в Барселоне имеет славные традиции. Мне очень понравилось играть здесь в финале два года назад, и, разумеется, сейчас я хочу улучшить тот результат и победить. Хотелось бы оказаться в числе игроков, которые побеждали тут. Но Даниил Медведев в настоящее время находится в лучшей форме за всю свою жизнь», — цитирует теннисиста ATP.

Также австриец добавил, что горд обыграть Рафаэля Надаля в полуфинале турнира. Решающий поединок между Домиником Тимом и Даниилом Медведевым состоится 28 апреля.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с Тимом в финале теннисного турнира в Барселоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить