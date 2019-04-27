Тим: Медведев находится в лучшей форме за всю свою жизнь

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от финала теннисного турнира в Барселоне, в котором он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

«Турнир в Барселоне имеет славные традиции. Мне очень понравилось играть здесь в финале два года назад, и, разумеется, сейчас я хочу улучшить тот результат и победить. Хотелось бы оказаться в числе игроков, которые побеждали тут. Но Даниил Медведев в настоящее время находится в лучшей форме за всю свою жизнь», — цитирует теннисиста ATP.

Также австриец добавил, что горд обыграть Рафаэля Надаля в полуфинале турнира. Решающий поединок между Домиником Тимом и Даниилом Медведевым состоится 28 апреля.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с Тимом в финале теннисного турнира в Барселоне.