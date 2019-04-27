Медведев сыграет с Тимом в финале теннисного турнира в Барселоне
В финале турнира Barcelona Open Banc Sabadell россиянину Даниилу Медведеву будет противостоять австриец Доминик Тим, который в полуфинале одолел хозяина кортов Рафаэля Надаля.
- © Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Итоговый счёт встречи 6:4, 6:4 в пользу Тима.
Финальный поединок австрийца с Даниилом Медведевым состоится 28 апреля.
Турнир проходит на грунтовом покрытии.
Ранее теннисист Медведев заявил, что хотел играть на Playstation, а не отрабатывать подачу.
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