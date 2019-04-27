Теннисист Медведев: я хотел играть на Playstation, а не отрабатывать подачу

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о первых шагах в теннисе, а также о том, как подумывал бросить спорт.
Теннисист Медведев: я хотел играть на Playstation, а не отрабатывать подачу
  • © Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сложности начинаются, когда от тебя чего-то ждут, а это не получается. У меня всё более-менее получалось, за счёт этого повысились ожидания. Папа сильно хотел, чтобы я стал хорошим теннисистом, воспитывал меня, говорил: «Ты играешь в PlayStation вместо того, чтобы отрабатывать подачу!» А я хотел играть в PlayStation, а не отрабатывать подачу! И тогда было тяжело, потому что денег становилось всё меньше, тратить надо всё больше, а ты ещё не зарабатываешь», — рассказал спортсмен в интервью Eurosport.

Также Медведев добавил, что если бы не получилось с теннисной карьерой, то он мог бы уехать учиться в США.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в финал турнира АТР в Барселоне.

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