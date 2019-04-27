Президент «Авангарда» Сушинский: допинг-офицерам надо вести себя корректно

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал ситуацию вокруг жалобы допинг-офицеров на препятствия со стороны главного тренера клуба Боба Хартли.

«Зернов сдал допинг-пробу. Хартли объяснял офицерам, что они должны приходить, когда команда не тренируется. Сказал, приходите после тренировки, никто не запрещает, а тренировочный процесс срывать не надо. Никакой грубости не было, просто Хартли говорит импульсивно. А людям, которые берут допинг-пробы, надо вести себя корректно», — заявил президент «Авангарда» «Чемпионату».

Также Максим Сушинский добавил, что из КХЛ поступало письмо с просьбой объяснить ситуацию, на которое клуб отреагировал соответствующим образом.

Ранее сообщалось, что Хартли и Зернов могут быть дисквалифицированы на четыре года.