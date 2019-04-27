Сборная России в серии буллитов обыграла США вышла в финал ЮЧМ по хоккею
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Итоговый счёт матча 3:2 (Б) в пользу сборной России.
В составе команды наставника Владимира Филатова шайбы забрасывали Родион Амиров и Семён Чистяков. У США дубль на счету Коула Кофилда.
Решающий буллит реализовал Родион Амиров.
В финале россияне сыграют с победителем матча между Канадой и Швецией. Встреча состоится 28 апреля в 20:30 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду США в полуфинале ЮЧМ по хоккею.