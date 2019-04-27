Сборная России в серии буллитов обыграла США вышла в финал ЮЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею среди игроков до 18 лет сумела обыграть команду США и пробиться в финал юниорского чемпионата мира.

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Итоговый счёт матча 3:2 (Б) в пользу сборной России. В составе команды наставника Владимира Филатова шайбы забрасывали Родион Амиров и Семён Чистяков. У США дубль на счету Коула Кофилда. Решающий буллит реализовал Родион Амиров. В финале россияне сыграют с победителем матча между Канадой и Швецией. Встреча состоится 28 апреля в 20:30 мск. Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду США в полуфинале ЮЧМ по хоккею.