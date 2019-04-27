Российская теннисистка Павлюченкова пробилась в финал турнира в Штутгарте в парном разряде

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Россиянка Анастасия Павлюченкова и чешская спортсменка Люсия Шафаржова пробились в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте в парном разряде.
Российская теннисистка Павлюченкова пробилась в финал турнира в Штутгарте в парном разряде
  • © Tomasz Browarczyk/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В полуфинале соревнований дуэт Павлюченковой и Шафаржовой в двух сетах обыграл российско-грузинскую пару Анна Блинкова — Оксана Калашникова со счётом 6:4, 7:5.

За победу на турнире в Штутгарте Павлюченкова и Шафаржова сразятся либо с немецкой парой Мона Бартель — Анна-Лена Фридзам, либо с канадско-латвийским дуэтом Габриэла Дабровски — Елена Остапенко.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Барселоне.

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