Медведев обыграл Джарри и вышел в полуфинал турнира ATP в Барселоне

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Россиянин Даниил Медведев одержал победу над чилийцем Николасом Джарри в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанской Барселоне.
Медведев обыграл Джарри и вышел в полуфинал турнира ATP в Барселоне
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 14-й ракетки мира.

Медведев пять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира российский теннисист поборется с победителем противостояния между представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной и японцем Кеем Нисикори.

Ранее Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Стамбуле.

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