Медведев обыграл Джарри и вышел в полуфинал турнира ATP в Барселоне
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 14-й ракетки мира.
Медведев пять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
За выход в финал турнира российский теннисист поборется с победителем противостояния между представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной и японцем Кеем Нисикори.
Ранее Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Стамбуле.