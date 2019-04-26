Медведев обыграл Джарри и вышел в полуфинал турнира ATP в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над чилийцем Николасом Джарри в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанской Барселоне.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу 14-й ракетки мира.

Медведев пять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира российский теннисист поборется с победителем противостояния между представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной и японцем Кеем Нисикори.

Ранее Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Стамбуле.