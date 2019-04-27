Нисикори считает, что для победы над Медведевым ему необходимо показать свой лучший теннис

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Японский теннисист Кей Нисикори поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанской Барселоне, в котором он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Нисикори считает, что для победы над Медведевым ему необходимо показать свой лучший теннис
  • globallookpress.com
  • © Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com

«Он определённо крутой игрок. У него хорошая подача, при этом Даниил хорошо двигается для своего роста. Для победы над ним я должен буду продемонстрировать свой лучший теннис», — приводит слова спортсмена официальный сайт ATP.

В матче 1/4 финала Нисикори одолел испанца Роберто Карбальеса Баэну со счётом 6:4, 7:5. Медведев же победил чилийца Николаса Джарри — 6:3, 6:4.

Ранее Гаспарян победила Кудерметову в четвертьфинале турнира WTA в Стамбуле.

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