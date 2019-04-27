«Колорадо» с Задоровым уступил «Сан-Хосе» в матче плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в первом матче второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась в пользу хозяев — 5:2.

В составе «Шаркс» отличились Густав Нюквист, Джо Торнтон, Кевин Лабанк, Брент Бёрнс и Тимо Майер. У гостей шайбы забросили Габриэль Бурк и Колин Уилсон.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл 18 минут 11 секунд, нанёс один бросок в створ, совершил два силовых приёма, сделал блок-шот и закончил игру с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Сан-Хосе» повёл в серии со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Каролина» повела в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс».