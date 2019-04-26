В Toro Rosso поздравили Квята с днём рождения

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Итальянская команда «Формулы-1» Toro Rosso поздравила своего гонщика россиянина Даниила Квята с 25-летием.
В Toro Rosso поздравили Квята с днём рождения
  • Reuters

По завершении пятничных тренировок члены коллектива собрались в моторхоуме и преподнесли российскому гонщику в качестве подарка торт.

«Это всё для вас, я этого не заслужил», — сказал Квят, смущённый поздравлением.

Россиянин разбил свой болид во второй практике, но при этом сумел занять шестое место в итоговом протоколе сессии. В первой тренировке из-за механических проблем он сумел преодолеть всего один круг.

Ранее Квят рассказал, как извинится перед механиками Toro Rosso за разбитый болид.

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