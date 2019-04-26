Квят рассказал, как извинится перед механиками Toro Rosso за разбитый болид
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«Сегодня принесу механикам несколько кружек пива… или лучше чая, потому что я уважаю их работу. Пусть сегодня им не придётся менять слишком уж многое, но они все получили дополнительную работу», — приводит слова Квята Motorsport.
Инцидент произошёл на выходе из седьмого поворота. Заднюю ось машины Квята занесло, и он врезался в отбойник. В результате аварии передняя и задняя подвески болида получили серьёзные повреждения.
Ранее сообщалось, что Квят положительно оценил итоги тренировок Гран-при Азербайджана, несмотря на аварию.