Квят рассказал, как извинится перед механиками Toro Rosso за разбитый болид

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал, как планирует извиниться перед своими механиками, которым предстоит восстанавливать его болид, разбитый во второй тренировке четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
Квят рассказал, как извинится перед механиками Toro Rosso за разбитый болид
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Сегодня принесу механикам несколько кружек пива… или лучше чая, потому что я уважаю их работу. Пусть сегодня им не придётся менять слишком уж многое, но они все получили дополнительную работу», — приводит слова Квята Motorsport.

Инцидент произошёл на выходе из седьмого поворота. Заднюю ось машины Квята занесло, и он врезался в отбойник. В результате аварии передняя и задняя подвески болида получили серьёзные повреждения.

Ранее сообщалось, что Квят положительно оценил итоги тренировок Гран-при Азербайджана, несмотря на аварию.

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