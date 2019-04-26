Квят рассказал, как извинится перед механиками Toro Rosso за разбитый болид

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал, как планирует извиниться перед своими механиками, которым предстоит восстанавливать его болид, разбитый во второй тренировке четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

«Сегодня принесу механикам несколько кружек пива… или лучше чая, потому что я уважаю их работу. Пусть сегодня им не придётся менять слишком уж многое, но они все получили дополнительную работу», — приводит слова Квята Motorsport.

Инцидент произошёл на выходе из седьмого поворота. Заднюю ось машины Квята занесло, и он врезался в отбойник. В результате аварии передняя и задняя подвески болида получили серьёзные повреждения.

Ранее сообщалось, что Квят положительно оценил итоги тренировок Гран-при Азербайджана, несмотря на аварию.