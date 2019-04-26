Квят положительно оценил итоги тренировок Гран-при Азербайджана, несмотря на аварию

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессии свободных заездов четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

«Это был не самый плохой день. Мы потеряли примерно 50 минут, в том числе и из-за проблемы с рулевым управлением. Потом мне надо было постараться быстро найти предел. И порой, когда ты это делаешь, случаются контакты со стеной», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что не видит ничего страшного в аварии, и заявил, что в итоге сессия прошла хорошо.

«Я думаю, каждый круг, который мы проехали, был очень конкурентоспособен, и нам осталось поддержать этот уровень завтра. Это самое важное. В квалификациях борьба всегда очень плотная, и, даже несмотря на то что сегодня мы смотрелись хорошо, это ещё ничего не гарантирует», — добавил россиянин.

Квят, разбивший свой болид по ходу сессии, занял в итоговом протоколе шестое место, уступив лидеру 1,305 секунды.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Азербайджана.