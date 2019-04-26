Леклер стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Азербайджана, Квят — шестой
- Reuters
Леклер преодолел свой лучший круг по уличной трассе в Баку за 1 минуту 42,872 секунды.
Второй результат показал его партнёр по команде — четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель. Тройку замкнул лидер личного зачёта — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят, разбивший свой болид по ходу сессии, занял в итоговом протоколе шестое место, уступив лидеру 1,305 секунды.
Ранее сообщалось, что первая практика Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане была прервана из-за люка и аварии эвакуатора.