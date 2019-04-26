Червиченко высказал мнение, почему Кононов остался тренером «Спартака»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с RT высказал мнение о том, как было принято решение об отставке вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Червиченко высказал мнение, почему Кононов остался тренером «Спартака»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«По моему мнению, это было эмоциональное решение. Видимо, имел место жёсткий разговор, и Наиль сказал, что в этой ситуации должен уйти он. А Олег Кононов, понимая, что нигде больше не найдёт такого хорошего места, воздержался. Совесть, видимо, не проснулась за некачественную работу. Дело даже не в невыполненной задаче на сезон, а в том, что команда играет плохо», — заявил Червиченко.

Ранее он назвал маленьким безумием то, что Кононов остался в «Спартаке», а Измайлов и Родионов покинут клуб.

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