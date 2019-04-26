Червиченко: то, что Кононов остаётся, а Измайлов и Родионов уходят, — это какое-то маленькое безумие

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с RT высказал мнение об отставках вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Червиченко: то, что Кононов остаётся, а Измайлов и Родионов уходят, — это какое-то маленькое безумие
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«На мой взгляд, нелогичное решение, по крайней мере в таком виде. Я бы понял, если бы ушли Олег Кононов и Измайлов. Тогда можно было бы сказать, что Измайлов взял персональную ответственность за его назначение и после ряда неудач оба ушли. Или если бы только Кононов покинул команду. А то, что он остаётся, а Измайлов и Родионов уходят, — это какое-то маленькое безумие», — заявил Червиченко.

26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» поддержал тренера команды Кононова.

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