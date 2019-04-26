Итудис: четвёртая игра серии с «Басконией» будет тяжёлой для ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги с испанской «Басконией».

«Четвёртый матч серии будет даже тяжелее. «Баскония» выступает на домашней арене, и у команды есть огромная мотивация. Они получают заряд энергии от болельщиков. Но у нас хорошая команда. Мы понимаем, что один раз уже допустили ошибку и не боролись во втором матче серии. Нам нужно настраиваться на борьбу и дать «Басконии» бой», — приводит слова Итудиса Eurohoops.

Счёт в серии до трёх побед — 2:1 в пользу ЦСКА. Четвёртая игра пройдёт в испанской Витории 26 апреля.

Ранее в ЦСКА опровергли слухи о возвращении Милоша Теодосича.