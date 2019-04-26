Навас возглавил селекционный отдел ФК «Рубин»

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Бывший защитник «Рубина» испанец Сесар Навас возглавил селекционный отдел казанского клуба.
Навас возглавил селекционный отдел ФК «Рубин»
  • © Nataliya Kondratenko/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Отмечается, что в селекционный отдел также вошёл выступавший в прошлом в испанской Примере и чемпионате Греции Рубен Пулидо.

Навас выступал за «Рубин» с 2009 года, за восемь с половиной сезонов сыграл за клуб 255 матчей и забил четыре мяча. В феврале он завершил спортивную карьеру.

Ранее экс-президент «Локомотива» рассказала, почему не стала бы работать в «Спартаке».

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