Экс-президент «Локомотива» рассказала, почему не стала бы работать в «Спартаке»
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- РИА Новости
«Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлечённость главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке», — приводит слова Смородской «Чемпионат».
Она отметила, что считает непонятным и нелогичным решение совета директоров выразить доверие нынешнему наставнику команды Олегу Кононову.
Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год.
Ранее стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.