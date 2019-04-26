Экс-президент «Локомотива» рассказала, почему не стала бы работать в «Спартаке»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможность своего назначения на одну из руководящих должностей в столичном «Спартаке».

«Я бы не пошла работать в «Спартак», исключено. В этом клубе невозможно полное доверие, так как большая вовлечённость главного акционера в деятельность клуба. Да и вообще, я не понимаю, что происходит в «Спартаке», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Она отметила, что считает непонятным и нелогичным решение совета директоров выразить доверие нынешнему наставнику команды Олегу Кононову.

Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

Ранее стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.