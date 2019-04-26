Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможных последствиях кадровых перестановок в руководстве клуба.
Червиченко считает, что уход Измайлова и Родионова убьёт «Спартак»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Эти перемены не только усугубят положение в «Спартаке», а просто его убьют — глупее решения спартаковского руководства, чем сегодняшнее, придумать сложно», — приводит слова Червиченко ТАСС.

Он отметил, что нынешнее руководство регулярно принимает какие-то спонтанные, импульсивные решения без продуманных действий.

«Клуб и так всё дальше от тройки призёров, а с уходом Наиля Измайлова каждый игрок теперь будет думать о том, что придут новые лица, возрастные игроки будут выставлены на трансфер и не будут убиваться на поле, только смотреть в будущее в новом клубе», — добавил экс-владелец «Спартака».

26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

Ранее экс-президент «Локомотива» рассказала, почему не стала бы работать в «Спартаке».

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