СМИ: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой €10 тысяч в месяц

Московский футбольный клуб ЦСКА предложил новое соглашение полузащитнику команды Алану Дзагоеву.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издание, согласно этому предложению зарплата хавбека станет €10 тыс. в месяц. Отмечается, что сумма может быть увеличена в процессе переговоров, а сам Дзагоев хочет остаться в команде.

28-летний хавбек получил травму передней крестообразной связки правого колена во время февральского тренировочного сбора команды и перенёс операцию.

Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает летом 2019 года. Он играет за армейский клуб с 2008 года и в общей сложности провёл 342 матча во всех турнирах, записав в свой актив 74 гола и 88 результативных передач.

Ранее Виктор Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года.