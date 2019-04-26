Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Новое соглашение с игроком рассчитано до сезона-2020/21. Предыдущий контракт истекал нынешним летом.
Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В составе красно-синих он провёл 59 матчей и трижды становился чемпионом России.
Ранее сообщалось, что Юрий Газинский и Александр Мартынович пропустят матч «Краснодара» с ЦСКА из-за дисквалификации.
⚡ Виктор Васин и #ЦСКА подписали новый контракт!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 апреля 2019 г.
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