Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года

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Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником команды Виктором Васиным.
Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Новое соглашение с игроком рассчитано до сезона-2020/21. Предыдущий контракт истекал нынешним летом.

Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В составе красно-синих он провёл 59 матчей и трижды становился чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Юрий Газинский и Александр Мартынович пропустят матч «Краснодара» с ЦСКА из-за дисквалификации.

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