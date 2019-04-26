Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником команды Виктором Васиным.

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Новое соглашение с игроком рассчитано до сезона-2020/21. Предыдущий контракт истекал нынешним летом.

Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В составе красно-синих он провёл 59 матчей и трижды становился чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Юрий Газинский и Александр Мартынович пропустят матч «Краснодара» с ЦСКА из-за дисквалификации.