Фигуристка Трусова заявила, что восхищается Медведевой

Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, на каких спортсменов она бы хотела бы быть похожей.

«Я хочу быть похожей сама на себя. Конечно, есть фигуристы, которыми я очень восхищаюсь. Я всегдасмотрела на Женю Медведеву, как она постоянно работает, на её характер», — сказала Трусова на YouTube-канале COMMANDOS.

Она также добавила, что ей нравится действующий чемпион мира американец Натан Чен тем, что постоянно усложняет свою программу, а также отметила стремление представительницы Германии Алёны Савченко.

14-летняя Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Ранее Трусова рассказала, как Евгения Медведева и Алина Загитова ей помогали.