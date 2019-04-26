Фигуристка Трусова заявила, что восхищается Медведевой

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Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, на каких спортсменов она бы хотела бы быть похожей.
Фигуристка Трусова заявила, что восхищается Медведевой
  • Reuters

«Я хочу быть похожей сама на себя. Конечно, есть фигуристы, которыми я очень восхищаюсь. Я всегдасмотрела на Женю Медведеву, как она постоянно работает, на её характер», — сказала Трусова на YouTube-канале COMMANDOS.

Она также добавила, что ей нравится действующий чемпион мира американец Натан Чен тем, что постоянно усложняет свою программу, а также отметила стремление представительницы Германии Алёны Савченко.

14-летняя Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Ранее Трусова рассказала, как Евгения Медведева и Алина Загитова ей помогали.

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