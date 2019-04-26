Фигуристка Трусова рассказала, как Медведева и Загитова ей помогали
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- РИА Новости
«Когда Женя Медведева была в группе, она всегда подсказывала по прыжкам. Говорила, что надо постоянно работать, неважно, устала или нет, надо находить в себе силы. Алина Загитова подсказывала, как прыгать каскад с риттбергером», — сказала спортсменка на Youtube-канале COMMANDOS.
Она также подчеркнула, что ей не сложно заниматься в группе такого тренера, как Тутберидзе, так как фигурное катание является её любимым делом.
«Мы со всеми девочками общаемся хорошо, на равных, и с маленькими тоже», — добавила Трусова.
14-летняя Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.
Ранее Трусова поделилась секретом успеха.