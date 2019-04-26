Фигуристка Трусова рассказала, как Медведева и Загитова ей помогали

Фигуристка Александра Трусова рассказала, как Евгения Медведева и Алина Загитова ей помогали на тренировках в группе Этери Тутберидзе.

«Когда Женя Медведева была в группе, она всегда подсказывала по прыжкам. Говорила, что надо постоянно работать, неважно, устала или нет, надо находить в себе силы. Алина Загитова подсказывала, как прыгать каскад с риттбергером», — сказала спортсменка на Youtube-канале COMMANDOS.

Она также подчеркнула, что ей не сложно заниматься в группе такого тренера, как Тутберидзе, так как фигурное катание является её любимым делом.

«Мы со всеми девочками общаемся хорошо, на равных, и с маленькими тоже», — добавила Трусова.

14-летняя Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Ранее Трусова поделилась секретом успеха.