Фигуристка Трусова рассказала, как Медведева и Загитова ей помогали

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Фигуристка Александра Трусова рассказала, как Евгения Медведева и Алина Загитова ей помогали на тренировках в группе Этери Тутберидзе.
Фигуристка Трусова рассказала, как Медведева и Загитова ей помогали
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Когда Женя Медведева была в группе, она всегда подсказывала по прыжкам. Говорила, что надо постоянно работать, неважно, устала или нет, надо находить в себе силы. Алина Загитова подсказывала, как прыгать каскад с риттбергером», — сказала спортсменка на Youtube-канале COMMANDOS.

Она также подчеркнула, что ей не сложно заниматься в группе такого тренера, как Тутберидзе, так как фигурное катание является её любимым делом.

«Мы со всеми девочками общаемся хорошо, на равных, и с маленькими тоже», — добавила Трусова.

14-летняя Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Ранее Трусова поделилась секретом успеха.

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