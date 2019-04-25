Фигуристка Трусова поделилась секретом успеха

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Двукратная чемпионка мира среди юниоров 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей мечте и поделилась секретом успешных выступлений.
Фигуристка Трусова поделилась секретом успеха
  • РИА Новости

«Главная задача для меня, как и для любого спортсмена, — победа на Олимпийских играх. Стараюсь поменьше читать о себе в социальных сетях и слушать комментарии. Нужно продолжать тренироваться в том же объёме, а лучше — ещё больше. После выступления я смотрю в глаза судьям, чтобы они смотрели и не могли оторваться, гипнотизирую их», — заявила Трусова SPORTchic.

Также спортсменка добавила, что в фигурное катание попала в четыре года и с тех пор не представляет себя в другом виде спорта.

Ранее сообщалось, что грузинская спортсменка отобралась на девятую подряд Олимпиаду, установив рекорд.

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