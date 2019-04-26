В Москве 25 и 26 мая в рамках фестиваля Reebok пройдёт забег «Стань человеком»

Короткая ссылка
В Москве в музее-заповеднике «Коломенское» 25 и 26 мая пройдёт грандиозный фитнес-фестиваль Reebok, в рамках которого состоится забег «Стань человеком».
В Москве 25 и 26 мая в рамках фестиваля Reebok пройдёт забег «Стань человеком»
  • © станьчеловеком.рф

Отмечается, что в этом году участников мероприятия будет ждать ещё больше новых площадок и интересных программ.

Так, будут организованы три фитнес-зоны при поддержке Fitmost, где пройдут танцевальные мастер-классы, занятия йогой, стретчингом, пилатесом, а также высокоинтенсивные тренировки, MMA, HIIT.

В рамках фестиваля пройдёт крупнейший open air всемирно известных групповых тренировок Les Mills, будет представлено 13 новых программ.

В забегах, рассчитанных на команды из шести человек, могут участвовать все, кто старше 18 лет. На дистанции протяжённостью около 7 км им нужно будет преодолеть девять-десять испытаний, большинство из которых рассчитаны на групповое исполнение. Схема испытаний каждый раз меняется, а конкретные задания станут известны только в день проведения соревнования.

  • © станьчеловеком.рф

Для участников и гостей мероприятия также будут организованы стритфуд, интерактивные зоны от Reebok и партнёров фестиваля, чилаут-зона, детская зона от Kidmost, sustainability-зона. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля до 23 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить