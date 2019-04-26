Скончался восьмикратный чемпион НБА Хавличек

Восьмикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Хавличек умер в возрасте 79 лет во Флориде.

Об этом сообщает Bleacher Report.

С 1962 по 1978 год Хавличек выступал за «Бостон Селтикс». В его составе он восемь раз становился чемпионом НБА, а также признавался самым ценным игроком финала 1974 года.

Помимо этого, он четыре раза был включён в первую символическую сборную сезона и 13 раз был приглашён на Матч всех звёзд.

В 1978 году «Бостон» закрепил за ним его 17-й номер. В 1984 году Хавличек был введён в Зал славы баскетбола.

Ранее «Сан-Антонио» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Денвером».