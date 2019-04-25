Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано» в матче Примеры

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«Севилья» одержала разгромную победу нал «Райо Вальекано» в матче 34-го тура испанской Примеры.
Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 5:0.

В составе «Севильи» отличились Квинси Промес, Виссам Бен-Йеддер, Бриан Хиль и Мунир Эль-Хаддади, оформивший дубль.

Для Промеса, перешедшего в команду летом 2018 года из московского «Спартака» это его второй гол в Примере и третий — за время выступлений в клубе.

Такой результат позволил «Севилье» подняться на четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков. «Райо Вальекано» с 28 очками остался на последней, 20-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» одолел «Валенсию» в Примере благодаря голу в конце матча.

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