Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 5:0.
В составе «Севильи» отличились Квинси Промес, Виссам Бен-Йеддер, Бриан Хиль и Мунир Эль-Хаддади, оформивший дубль.
Для Промеса, перешедшего в команду летом 2018 года из московского «Спартака» это его второй гол в Примере и третий — за время выступлений в клубе.
Такой результат позволил «Севилье» подняться на четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков. «Райо Вальекано» с 28 очками остался на последней, 20-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» одолел «Валенсию» в Примере благодаря голу в конце матча.