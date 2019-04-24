«Атлетико» одолел «Валенсию» в Примере благодаря голу в конце матча

Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Валенсией» в матче 34-го тура испанской Примеры.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 3:2.

Хозяева вышли вперёд на 9-й минуте — отличился Альваро Мората. На 36-й минуте Кевин Гамейро восстановил равновесие. После перерыва Антуан Гризманн снова сделал счёт в пользу «Атлетико». На 77-й минуте гости ответили голом Даниэля Парехо с пенальти. Но уже на 81-й «матрасники» всё же вырвали победу — Анхель Корреа забил решающий мяч.

«Атлетико» занимает второе место в чемпионате Испании с 71 очком. «Валенсия» находится на шестой позиции с 52 баллами.

Ранее сообщалось, что «Реал» потерял шансы на победу в Примере.