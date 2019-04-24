«Реал» потерял шансы на победу в Примере

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Мадридский футбольный клуб «Реал» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в испанской Примере.
«Реал» потерял шансы на победу в Примере
  • Reuters

Это стало известно после победы «Барселоны» над «Алавесом» в матче 34-го тура со счётом 2:0.

В активе «Реала», занимающего третье место, 64 очка, и за пять туров до завершения чемпионата команда не сумеет отыграть отставание от идущей первой «Барселоны», набравшей 80 очков.

«Реал» является 33-кратным чемпионом Испании. Последнюю на данный момент победу в первенстве страны клуб одержал в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что Зидан не рассматривает Куртуа в качестве основного вратаря команды.

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