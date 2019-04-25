Стало известно, когда Зайцев прибудет в сборную России по хоккею

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Дэн Мильштейн, агент защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева, рассказал, когда его клиент прибудет в расположение национальной команды для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Стало известно, когда Зайцев прибудет в сборную России по хоккею
  • РИА Новости

По словам Мильштейна, которые приводит ТАСС, Зайцев сможет присоединиться к сборной 5 мая.

Он отметил, что столь поздний срок связан с тем, что игроку необходимо полностью восстановиться после травмы и он намерен делать это в Торонто.

В нынешнем сезоне 27-летний Зайцев провёл 81 матч регулярного чемпионата НХЛ и семь игр плей-офф, записав в свой актив 14 (13 + 1) и 0 очков соответственно.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее стало известно, что хоккеисты «Вашингтона» Овечкин, Кузнецов и Орлов получили вызов в сборную России.

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