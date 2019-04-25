Кучеров вошёл в число претендентов на приз лучшему игроку сезона в НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров назван в числе трёх претендентов на награду Ted Lindsay Award, которая ежегодно вручается лучшему игроку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии спортсменов.

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Помимо Кучерова, на этот приз претендуют нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В прошедшем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ и превзошёл рекорд Александра Могильного по количеству очков за чемпионат среди российских хоккеистов. Форвард «Тампы» записал на свой счёт 128 (41 + 87) баллов.

Макдэвид занял второе место в гонке бомбардиров, набрав 116 (41 + 75) очков. Кейн замкнул тройку лидеров со 110 (44 + 66) баллами.

Ранее российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, что ему говорили друзья из «Тампа-Бэй Лайтнинг» после поражения в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).