Панарин пошутил, что Кучеров угрожал ему расправой после вылета из Кубка Стэнли
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«Кучеров угрожал мне расправой! Надеюсь, он отойдёт, и мне ничего не будет», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».
Он также добавил, что игроки «Тампы» пожелали «Коламбусу» удачи на следующих этапах розыгрыша Кубка Стэнли.
«А мы им говорим: «Костюмы в сборную заказывайте. Сообщайте размеры!» — сказал Панарин.
Ранее Никита Кучеров высказался о поражении «Тампы» в серии плей-офф НХЛ.