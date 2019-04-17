Панарин пошутил, что Кучеров угрожал ему расправой после вылета из Кубка Стэнли

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, что ему говорили друзья из «Тампа-Бэй Лайтнинг» после поражения в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Кучеров угрожал мне расправой! Надеюсь, он отойдёт, и мне ничего не будет», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Он также добавил, что игроки «Тампы» пожелали «Коламбусу» удачи на следующих этапах розыгрыша Кубка Стэнли.

«А мы им говорим: «Костюмы в сборную заказывайте. Сообщайте размеры!» — сказал Панарин.

Ранее Никита Кучеров высказался о поражении «Тампы» в серии плей-офф НХЛ.