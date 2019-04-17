Кучеров о поражении «Тампы» в серии плей-офф НХЛ: это было не наше время

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У них отличная команда. Надо отдать им должное. Они хорошо играли и боролись изо всех сил. Это просто было не наше время», — цитирует Кучерова журналист Дэн Розен в Twitter.

«Тампа» всухую проиграла серию «Коламбусу» (0:4) и покинула розыгрыш Кубка Стэнли.

Напомним, что после вылета своей команды Кучеров получил вызов в сборную России.

Ранее в США неоднозначно отреагировали на рукопожатие Панарина и Кучерова.