Кучеров о поражении «Тампы» в серии плей-офф НХЛ: это было не наше время
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«У них отличная команда. Надо отдать им должное. Они хорошо играли и боролись изо всех сил. Это просто было не наше время», — цитирует Кучерова журналист Дэн Розен в Twitter.
«Тампа» всухую проиграла серию «Коламбусу» (0:4) и покинула розыгрыш Кубка Стэнли.
Напомним, что после вылета своей команды Кучеров получил вызов в сборную России.
Ранее в США неоднозначно отреагировали на рукопожатие Панарина и Кучерова.