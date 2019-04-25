Медведев подписал указ о строительстве нового ледового дворца для «Авангарда»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал специальное распоряжение о строительстве в Омске ледового дворца, в котором будет выступать местный хоккейный клуб «Авангард».
Медведев подписал указ о строительстве нового ледового дворца для «Авангарда»
  • РИА Новости

«Председатель правительства сказал мне, что подписал специальное распоряжение о строительстве в городе Омске ледового дворца, чтобы наш «Авангард» мог выступать не в Балашихе, а у себя на родине, чтобы болельщики не ездили неведомо куда», — цитирует «ГТРК—Омск» депутата Государственной думы от Омской области Олега Смолина.

Он также поздравил хоккейную команду из Омска с завоеванием серебряных медалей розыгрыша Кубка Гагарина и отметил, что считает это достижение вторым по значимости в истории «Авангарда».

Подопечные Боба Хартли не смогли завоевать Кубок Гагарина, в финале уступив московскому ЦСКА. Серия завершилась в четырёх встречах в пользу армейцев.

Ранее нападающий ЦСКА Константин Окулов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал матчи против «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.

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