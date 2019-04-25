Кокорин заявил, что раскаивается в содеянном в отношении Пака

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде заявил, что раскаивается в своих действиях в отношении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

«Помирились ли мы с Паком? И словесно, и рукопожатием. Это произошло после того, как ушли в другой зал. Мне было неудобно из-за этой ситуации. Встал перед Паком, хотел извиниться. Он сказал, что извиняется за свои действия, потому что не думал, что это может вызвать такие действия, и мы пожали руки», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Отвечая на вопрос, почему на видео не видно этого эпизода, он заявил, что если детально разобрать запись, то можно будет увидеть этот момент, и добавил, что сначала он пожал руку администратору кафе.

«Сколько раз я извинялся перед Паком? Четыре. Готов ли удовлетворить материальные требования? Полностью. Раскаиваюсь ли я в содеянном? Да. Я сразу после инцидента пришёл домой и стал узнавать его номер. Звонил ему, писал сообщение, но ответа не последовало», — добавил футболист.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что Кокорин назвал секундной слабостью удар Пака стулом.