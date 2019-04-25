Кокорин отметил, что Соловчук трижды менял показания во время процесса

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде отметил тот факт, что водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук трижды менял свои показания относительно действий игрока во время конфликта возле клуба «Эгоист».

«Соловчук утверждает, что я его бил ногой? Я хотел с ним встретиться и понять, почему он менял свои показания три раза. На очной ставке он говорит: «На вас были белые кроссовки и чёрные штаны». Но там возможности для досконального допроса не было. Я в тот день был в коричневых кроссовках с оранжевыми вставками», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Он пояснил, что когда подошёл к Соловчуку, то тот уже лежал на земле и не мог видеть его обувь, поскольку он стоял в районе его ног, а не головы. Кокорин отметил, что из такого положения не мог ударить водителя в грудь.

«В конце он сказал, что было то ли плечо, то ли рука. Почему он путается? Не знаю. Три раза он менял свои показания, по-моему, всё очевидно», — добавил футболист.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Кокорин рассказал, как начался конфликт с Соловчуком.