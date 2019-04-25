Кокорин отметил, что Соловчук трижды менял показания во время процесса

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Футболист Александр Кокорин на допросе в суде отметил тот факт, что водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук трижды менял свои показания относительно действий игрока во время конфликта возле клуба «Эгоист».
Кокорин отметил, что Соловчук трижды менял показания во время процесса
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Соловчук утверждает, что я его бил ногой? Я хотел с ним встретиться и понять, почему он менял свои показания три раза. На очной ставке он говорит: «На вас были белые кроссовки и чёрные штаны». Но там возможности для досконального допроса не было. Я в тот день был в коричневых кроссовках с оранжевыми вставками», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

Он пояснил, что когда подошёл к Соловчуку, то тот уже лежал на земле и не мог видеть его обувь, поскольку он стоял в районе его ног, а не головы. Кокорин отметил, что из такого положения не мог ударить водителя в грудь.

«В конце он сказал, что было то ли плечо, то ли рука. Почему он путается? Не знаю. Три раза он менял свои показания, по-моему, всё очевидно», — добавил футболист.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Кокорин рассказал, как начался конфликт с Соловчуком.

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