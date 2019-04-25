Президиум ФЛГР признал удовлетворительными выступления лыжников в сезоне-2018/19

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Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) признал итоги сезона-2018/19 удовлетворительными.
Президиум ФЛГР признал удовлетворительными выступления лыжников в сезоне-2018/19
  • РИА Новости

Об этом сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе, слова которой приводит ТАСС.

По итогам сезона Александр Большунов и Наталья Непряева заняли вторые места в мужском и женском общих зачётах Кубка мира, а на мировом первенстве в австрийском Зефельде российские лыжники завоевали пять серебряных и три бронзовые медали, тем самым показав свой лучший результат за последние 18 лет.

Ранее сообщалось, что министр спорта Павел Колобков выразил удовлетворение работой ФЛГР.

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