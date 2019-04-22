Колобков выразил удовлетворение работой ФЛГР

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков на встрече с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе выразил удовлетворение работой организации и отметил результаты Натальи Непряевой и Александра Большунова в сезоне.
Колобков выразил удовлетворение работой ФЛГР
  • РИА Новости

«Итоги выступления российских лыжников очень хорошие. На чемпионате мира сборная завоевала пять серебряных и три бронзовые награды, в общем зачёте Кубка мира и Наталья Непряева, и Александр Большунов заняли вторые места. Мы удовлетворены работой Федерации лыжных гонок России, организовано отличное взаимодействие со всеми регионами», — передаёт слова Колобкова сайт Минспорта РФ.

Также министр спорта добавил, что у российских лыжников давно не было такого результата, и выразил надежду на успешный старт следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Колобков назвал заслуженной победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить