Колобков выразил удовлетворение работой ФЛГР

Министр спорта России Павел Колобков на встрече с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе выразил удовлетворение работой организации и отметил результаты Натальи Непряевой и Александра Большунова в сезоне.

«Итоги выступления российских лыжников очень хорошие. На чемпионате мира сборная завоевала пять серебряных и три бронзовые награды, в общем зачёте Кубка мира и Наталья Непряева, и Александр Большунов заняли вторые места. Мы удовлетворены работой Федерации лыжных гонок России, организовано отличное взаимодействие со всеми регионами», — передаёт слова Колобкова сайт Минспорта РФ.

Также министр спорта добавил, что у российских лыжников давно не было такого результата, и выразил надежду на успешный старт следующего сезона.

Ранее сообщалось, что Колобков назвал заслуженной победу ЦСКА в финале Кубка Гагарина.