Матч «Вашингтона» и «Каролины» стал третьим по продолжительности в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ

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Игроки «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» провели на льду почти 92 минуты в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Матч «Вашингтона» и «Каролины» стал третьим по продолжительности в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ
  • Reuters

В седьмой встрече первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон» дома проиграл «Каролине». Решающую шайбу забросил игрок «Харрикейнз» Брок Макгинн во втором овертайме.

Эта встреча стала третьей по продолжительности в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ. Более длительными решающие матчи получились только у «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс» в 1987 году (128 минут) и у «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Бостон Брюинз» в 1939 году (108 минут).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова завершил борьбу в плей-офф НХЛ в первом раунде.

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