Матч «Вашингтона» и «Каролины» стал третьим по продолжительности в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ
- Reuters
В седьмой встрече первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон» дома проиграл «Каролине». Решающую шайбу забросил игрок «Харрикейнз» Брок Макгинн во втором овертайме.
Эта встреча стала третьей по продолжительности в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ. Более длительными решающие матчи получились только у «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс» в 1987 году (128 минут) и у «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Бостон Брюинз» в 1939 году (108 минут).
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова завершил борьбу в плей-офф НХЛ в первом раунде.