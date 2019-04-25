Матч «Вашингтона» и «Каролины» стал третьим по продолжительности в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» провели на льду почти 92 минуты в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В седьмой встрече первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон» дома проиграл «Каролине». Решающую шайбу забросил игрок «Харрикейнз» Брок Макгинн во втором овертайме.

Эта встреча стала третьей по продолжительности в истории седьмых матчей плей-офф НХЛ. Более длительными решающие матчи получились только у «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс» в 1987 году (128 минут) и у «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Бостон Брюинз» в 1939 году (108 минут).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова завершил борьбу в плей-офф НХЛ в первом раунде.