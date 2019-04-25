В «Зените» подтвердили, что Маркизио больше не сыграет в сезоне-2018/19

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Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сообщил, что итальянский полузащитник коллектива из Санкт-Петербурга Клаудио Маркизио, накануне перенёсший операцию на травмированном колене, не успеет восстановиться до конца сезона-2018/19.
В «Зените» подтвердили, что Маркизио больше не сыграет в сезоне-2018/19
  • РИА Новости

Об этом специалист рассказал в интервью официальному сайту клуба.

По словам Семака, назвать точные сроки возвращения Маркизио в строй он пока не может.

33-летний итальянец подписал контракт с «Зенитом» в сентябре 2018 года, пополнив состав команды на правах свободного агента. Он принял участие в 15 официальных поединках коллектива во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Маркизио перенёс операцию на колене.

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