В «Зените» подтвердили, что Маркизио больше не сыграет в сезоне-2018/19

Главный тренер российского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сообщил, что итальянский полузащитник коллектива из Санкт-Петербурга Клаудио Маркизио, накануне перенёсший операцию на травмированном колене, не успеет восстановиться до конца сезона-2018/19.

Об этом специалист рассказал в интервью официальному сайту клуба.

По словам Семака, назвать точные сроки возвращения Маркизио в строй он пока не может.

33-летний итальянец подписал контракт с «Зенитом» в сентябре 2018 года, пополнив состав команды на правах свободного агента. Он принял участие в 15 официальных поединках коллектива во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Маркизио перенёс операцию на колене.