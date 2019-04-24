Сёмин остался доволен футболистами «Локомотива» после победы над «Ростовом»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» (2:1) в выездном матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин остался доволен футболистами «Локомотива» после победы над «Ростовом»
  • РИА Новости

«Наши игроки провели очень хороший матч. Думаю, он понравился болельщикам. Мы выдержали ростовскую битву и победили. Это самое важное», — приводит слова специалиста официальный сайт железнодорожников.

По его словам, выход Джефферсона Фарфана вместо Фёдора Смолова был тренерским решением. Он также добавил, что красно-зелёные сразу должны были забивать второй мяч, но пропустили с пенальти, из-за чего потом было сложнее. 

«Хорошо, что вышли из этой ситуации. Преодолевать оборону получалось после быстрого гола. Ещё один фактор — ни нас, ни «Ростов» не устраивала ничья. Команды шли в атаку большими силами», — добавил Сёмин.

Ранее сообщалось, что дубль Фарфана помог «Локомотиву» победить «Ростов» в 25-м туре РПЛ.

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