«Сарыарка» второй раз в истории стала чемпионом ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» выиграла финальную серию плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) у тюменского «Рубина» и завоевала Кубок Петрова.

Пятая, последняя встреча серии, прошедшая в Тюмени, завершилась в пользу гостей — 4:1.

В составе коллектива из Казахстана отличились Артур Сарваров, Эмиль Нургалиев, Олег Ломако и Максим Кицын. Единственную шайбу у хозяев забросил Антон Рехтин.

Таким образом, счёт в серии стал 4:1 в пользу «Сарыарки». Клуб из Караганды второй раз в своей истории оказался победителем ВХЛ. До этого «Сарыарка» становилась чемпионом в сезоне-2013/14.

Ранее нападающий ЦСКА Калинин рассказал о желании ещё раз попробовать попасть в НХЛ.