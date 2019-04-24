«Сарыарка» второй раз в истории стала чемпионом ВХЛ
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Пятая, последняя встреча серии, прошедшая в Тюмени, завершилась в пользу гостей — 4:1.
В составе коллектива из Казахстана отличились Артур Сарваров, Эмиль Нургалиев, Олег Ломако и Максим Кицын. Единственную шайбу у хозяев забросил Антон Рехтин.
Таким образом, счёт в серии стал 4:1 в пользу «Сарыарки». Клуб из Караганды второй раз в своей истории оказался победителем ВХЛ. До этого «Сарыарка» становилась чемпионом в сезоне-2013/14.
Ранее нападающий ЦСКА Калинин рассказал о желании ещё раз попробовать попасть в НХЛ.