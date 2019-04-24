Источник: футболисты «Спартака» Рассказов и Адриано пропустят матч с «Арсеналом»

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Защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано из-за травм не помогут московскому «Спартаку» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Источник: футболисты «Спартака» Рассказов и Адриано пропустят матч с «Арсеналом»
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sport_inside.

У Рассказова диагностирован ушиб, он сможет восстановиться к игре 26-го тура с казанским «Рубином». У Адриано же травма колена, из-за которой он может впоследствии пропустить ещё пару матчей.

Встреча «Арсенал» — «Спартак» состоится в Туле 25 апреля в 20:30 мск.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» заинтересованы в проведении финала ЛЕ на «Открытие Арене».

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