Источник: футболисты «Спартака» Рассказов и Адриано пропустят матч с «Арсеналом»
- РИА Новости
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Sport_inside.
У Рассказова диагностирован ушиб, он сможет восстановиться к игре 26-го тура с казанским «Рубином». У Адриано же травма колена, из-за которой он может впоследствии пропустить ещё пару матчей.
Встреча «Арсенал» — «Спартак» состоится в Туле 25 апреля в 20:30 мск.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» заинтересованы в проведении финала ЛЕ на «Открытие Арене».