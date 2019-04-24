Васин впервые после травмы выйдет в стартовом составе ЦСКА

Московский ЦСКА огласил стартовый состав на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи».

Как сообщается в Twitter армейцев, с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов.

При этом для Васина эта игра станет первой в основном составе после травмы. В минувшем туре, в котором ЦСКА встретился с «Локомотивом», защитник вышел во втором тайме. Этот матч стал для него первым спустя 14 месяцев реабилитации.

Встреча ЦСКА — «Анжи» состоится в Москве в 19:30.

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