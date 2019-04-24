Васин впервые после травмы выйдет в стартовом составе ЦСКА
- РИА Новости
Как сообщается в Twitter армейцев, с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов.
При этом для Васина эта игра станет первой в основном составе после травмы. В минувшем туре, в котором ЦСКА встретился с «Локомотивом», защитник вышел во втором тайме. Этот матч стал для него первым спустя 14 месяцев реабилитации.
Встреча ЦСКА — «Анжи» состоится в Москве в 19:30.
Ранее в ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева.
🔥 Наш состав на #ЦСКАанжи!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 апреля 2019 г.
Акинфеев, Фернандес, Васин, @HordurM34, Набабкин, Бийол, Влашич, @akhmetov77i, Обляков, @arnorsigurdsson, Чалов
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, @abelhernandezok, Ефремов, @Lasso_ndiaye19, Бистрович, @GShchennikov42, Тикнизян, Жиронкин pic.twitter.com/F0fhjKIv4Q