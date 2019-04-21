В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прошёл медобследование после получения повреждения в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
В ЦСКА рассказали о характере травмы Дивеева
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт армейцев, в ходе обследования у игрока была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленно-рваная рана верхней губы.

В концовке поединка 19-летний Игорь Дивеев и его одноклубник Яка Бийол столкнулись головами. Защитник не сумел продолжить поединок и покинул поле на носилках. 

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

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