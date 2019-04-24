Экс-тренер Нурмагомедова прокомментировал его конфликт с Макгрегором

Бывший наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Марат Кештов заявил, что может понять россиянина в конфликте с ирландцем Конором Макгрегором.

«Могу его понять. Я сам с Кавказа, где некоторые вещи воспринимаются по-другому. Хотя я живу в США на протяжении 25 лет, это влияние до сих во мне не угасло. Для нас одной из ключевых вещей является то, что ты говоришь», — сказал тренер в интервью RT.

По его мнению, необходимо быть скромным и уважать окружающих, но нужно отвечать, если кто-то решил тебя оскорбить.

«О деталях конфликта по большему счёту я узнал из СМИ, поэтому мне сложно давать какую-то оценку. Да, мы говорим о бизнесе, в котором за шоу платят большие деньги, и некоторые бойцы так это и воспринимают. Но в то же время нужно уметь постоять за свою честь. Дисциплина и уважение всегда должны быть на первом месте», — добавил Кештов.

Ранее бывший тренер Нурмагомедова объяснил, почему боец покинул его команду.