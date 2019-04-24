Бывший тренер Нурмагомедова объяснил, почему боец покинул его команду

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Экс-наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Марат Кештов объяснил, почему боец ушёл из его команды после своего первого поединка в UFC.
Бывший тренер Нурмагомедова объяснил, почему боец покинул его команду
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Мы начали подготовку к бою с бразильцем Глейсоном Тибау, но внутри коллектива возникли определённые разногласия, и Хабиб оказался в центре конфликта. Я был на его стороне. Учитывая потенциал бойца, не хотелось, чтобы эта ситуация отразилась на его карьере», — сказал специалист в интервью RT.

Он рассказал, что после этого они поговорили с Нурмагомедовым, и Кештов предложил бойцу перейти в Американскую академию кикбоксинга, так как у него были связи со многими учениками академии.

«Предложил им кандидатуру Нурмагомедова и уже через час мне перезвонили и дали согласие. Под их руководством он завершил тренировочный процесс и выиграл у бразильца», — добавил Кештов.

Ранее экс-тренер Нурмагомедова рассказал, почему Хабиб особенный боец.

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