Бывший тренер Нурмагомедова объяснил, почему боец покинул его команду
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«Мы начали подготовку к бою с бразильцем Глейсоном Тибау, но внутри коллектива возникли определённые разногласия, и Хабиб оказался в центре конфликта. Я был на его стороне. Учитывая потенциал бойца, не хотелось, чтобы эта ситуация отразилась на его карьере», — сказал специалист в интервью RT.
Он рассказал, что после этого они поговорили с Нурмагомедовым, и Кештов предложил бойцу перейти в Американскую академию кикбоксинга, так как у него были связи со многими учениками академии.
«Предложил им кандидатуру Нурмагомедова и уже через час мне перезвонили и дали согласие. Под их руководством он завершил тренировочный процесс и выиграл у бразильца», — добавил Кештов.
Ранее экс-тренер Нурмагомедова рассказал, почему Хабиб особенный боец.