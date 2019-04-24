Экс-тренер Нурмагомедова рассказал, почему Хабиб особенный боец

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Бывший тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Марат Кештов рассказал, почему его экс-ученик является особенным бойцом.
Экс-тренер Нурмагомедова рассказал, почему Хабиб особенный боец
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Всегда знал, что он особенный. Хабиб выделялся не только своим талантом, но и дисциплиной и работоспособностью. Уже в то время он был непобедим. Я видел его стойкость и понимал, что однажды он станет чемпионом», — сказал тренер в эксклюзивном интервью RT.

Он также рассказал, что его поразило, насколько Нурмагомедов был осведомлён о каждом бойце MMA и их статистике. Он подчеркнул, что спортсмен является настоящим фанатом смешанных единоборств. 

«Его познания, талант, дисциплина и навыки сочетались с уверенностью в себе, с осознанием того, что он хочет. Стоит отметить, что для Нурмагомедова деньги всегда играли второстепенную роль. В первую очередь он хотел чемпионской славы», — добавил Кештов. 

Ранее Дастин Порье прокомментировал информацию о том, что его титульный поединок с Нурмагомедовым состоится в столице ОАЭ Абу-Даби.

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