Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом»
- РИА Новости
Как сообщает официальный Twitter железнодорожников, с первых минут на поле выйдут Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия, Мацей Рыбусь, Бенедикт Хёведес, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк и Джефферсон Фарфан.
Нападающий Фёдор Смолов начнёт игру на скамейке запасных.
Встреча состоится в Ростове-на-Дону в 19:00.
Ранее гендиректор «Локомотива» Кикнадзе прокомментировал отрыв «Зенита» в таблице РПЛ.