Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом»

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Московский «Локомотив» огласил основной состав на выездной матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом»
  • РИА Новости

Как сообщает официальный Twitter железнодорожников, с первых минут на поле выйдут Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия, Мацей Рыбусь, Бенедикт Хёведес, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк и Джефферсон Фарфан.

Нападающий Фёдор Смолов начнёт игру на скамейке запасных.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону в 19:00.

Ранее гендиректор «Локомотива» Кикнадзе прокомментировал отрыв «Зенита» в таблице РПЛ.

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